Свадебный переполох в «Нашем доме»

Свершилось то, о чем долго мечтала озерская театральная публика: 30 и 31 марта в театре «Наш дом» состоялась премьера - комедия положений, динамичная, ироничная, легкая. Поставил спектакль «Шикарная свадьба» по пьесе английского драматурга Робина Хоудона талантливый режиссер из Нижнего Новгорода Александр Ряписов. Особенность премьеры – в спектакле участвуют молодые актеры.

Теперь об эмоциях. Фотографировать было трудно, потому что от смеха дрожали руки. До сих пор болят лицевые мышцы. Актеры с первых минут «расхохотали» зал, хотя всем известно, что нынче насмешить людей гораздо труднее, нежели заставить плакать. Да еще при этом держать в легком напряжении: весь вечер зрители не могли угадать, чем закончится этот свадебный переполох.

Андрей Сюськин показал себя одновременно и комиком, и драматическим артистом: его герою Биллу не до шуток, он нервно мечется по сцене, порой было видно, как непутевый Билл покрывается испариной от паники. Роль его друга Тома, которого груз двойного предательства превращает из разумного молодого человека в почти маньяка с безумным взглядом и жаждой крови, прекрасно исполнил Никита Воробьев. Анна Антонова, избалованная гламурная невеста Рейчел, привыкшая, что все будет так, как она захочет, вне всяких похвал. С такими внешними данными – попадание «в десяточку»! Душевный отклик вызвала Ксения Зимбель (Джуди), запутавшаяся в поисках любви девушка. Приятно удивила и просто восхитила горничная Джули – Александра Ельцова. Этакая гремучая смесь капитана Коломбо и девушки-джедая с ершиком вместо светового меча, сгусток энергии справедливости, готовый в любой момент раскрыть заговор, обличить всех и вся, донести до героев «мораль сей басни» и наставить заблудших на путь истинный.

Елена Лагодич замечательно сыграла маму невесты, которая рада любому исходу событий, лишь бы дочь была счастлива. Отдельное спасибо Маргарите Колмогорцевой за сценическое оформление спектакля и интересные костюмы.

Однозначно стоит посмотреть всем этот фееричный спектакль и получить море положительных эмоций. Надеюсь, «Шикарная свадьба» надолго останется в репертуаре театра и еще не раз соберет полный зал зрителей.

Живо, смешно, местами безумно и почти волшебно!

Наталья Колянова