Озерские полицейские подвели итоги операции «Район»

В конце марта на территории Озерского городского округа в целях стабилизации оперативной обстановки сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Район».

В мероприятии приняли участие сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск, представители Администрации и собрания депутатов Озерского городского округа, народных дружин и Общественного совета при УМВД, сотрудники Управления Росгвардии Челябинской области, администрации округа, частных охранных предприятий и иных взаимодействующих структур.

В ходе проведения операции «Район» сотрудники полиции задержали 12 граждан по подозрению в совершении преступлений, в том числе 4 за раннее совершенные преступления.

Выявлено 144 административных правонарушений, из них в области дорожного движения – 48, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность – 48, за иные правонарушения – 48.

В ходе отработки жилого сектора сотрудники полиции проверили 20 мест концентрации правонарушителей. Всего за операцию было проверено 158 лиц подучетной категории, из них 33 лица состоящих под административным надзором, 61 лицо состоящие на профилактических учетах. Проверено 8 владельцев огнестрельного оружия.

Полицейские совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних администрации Озерского городского округа посетили по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах с целью проверки условий их проживания. Всего было посещено 41 подучетных подростков и 12 родителей, отрицательно влияющих не детей. В ходе проверки было составлено 10 протоколов по ч. 1 ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».

Сотрудники полиции выявили 2 факта реализации алкогольной продукции несовершеннолетним. На продавцов, продавших алкоголь подросткам, составлены административные протоколы по ч. 2.1 ст. 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, санкция которой влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Подобные мероприятия озерская полиция проводит на постоянной основе.