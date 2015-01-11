Озерские полицейские подвели итоги операции «ПрофУчет»

В целях проверки несовершеннолетних, состоящих на учете, выявления и постановки на учет групп несовершеннолетних антиобщественной направленности, а также выявления преступлений и правонарушений, совершаемых подростками, в том числе и в отношении на территории Озерского городского округа была проведена операция «ПрофУчет».

В профилактическом мероприятии помимо сотрудников Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области приняли участие представители Управления образования, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Комплексного центра обслуживания населения и Отдела опеки и попечительства.

В ходе мероприятия, совместно с представители субъектов профилактики были проверены 96 состоящих на учете несовершеннолетних и 49 родителей, оказывающий отрицательное влияние на детей.

Всего было выявлено 26 административных правонарушений. 8 родителей привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» 14 несовершеннолетних по ст. 20.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних»; 1 подросток привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство».

Выявлен один факт вовлечения несовершеннолетнего в распитие алкогольной продукции, гражданин привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.6.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции». 2 факта продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, продавцы торговых предприятий привлечены к административной ответственности по ч.2.1 ст.14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

С детьми и подростками проведено 42 беседы и лекции в образовательных учреждениях по недопустимости употребления спиртных напитков, самовольных уходов, а также совершения правонарушений и преступлений.

Заместитель начальника отдела – начальник отделения (по делам несовершеннолетних) ОУУПиПДН майор полиции Алексей Скрыгин отметил, что работа по предупреждению и профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних ведется на постоянной основе и является одной из приоритетных направлений деятельности полиции.