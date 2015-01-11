Что знает о театре молодежь, показала игра

29 марта в МБУ «Центр культуры и досуга молодежи «МИР» состоялась посвященная году театра интеллектуально-развлекательная игра «РИСК: Разум, Интуиция, Скорость, Команда».

Она не в первый раз проводится по всей стране по инициативе Всероссийской лиги интеллектуальных игр с целью сохранения исторической памяти и гражданско-патриотического воспитания с помощью современных интересных форматов.

По правилам, количество участников в команде может составлять от 3 до 8 человек. Вопросы игры требуют не только знаний и умения мыслить логически, но и наличия хорошей интуиции.

В ходе игры командам было задано 18 вопросов по трем блокам: "Невероятно, но факт", "Театр в лицах" и "Легендарные постановки" - для ответа на каждый из них давалось ровно 1 минута. По истечении 50 секунд звучал звуковой сигнал. Он говорил о том, что настало время записывать ответ на выданном бланке. Ответ признавался верным в том случае, если соответствовал правильному ответу и записан в одном варианте. Ответы в нескольких вариантах/формулировках засчитывались как неправильные. В конце каждого блока вопросов бланки собирались волонтерами.

В течение года будут проведены игры по всей стране: отборочные этапы (муниципальные и региональные), полуфиналы в федеральных округах, финал состоится в Москве. На заключительной игре в столице встретятся 8 лучших команд, которые представят свои федеральные округа.

На первом этапе в Озерске испытания прошли восемь команд, вскоре состоятся новые игры с другими командами-участниками. По результатам, будут отобраны сильнейшие озерские дружины для поездки в область.

29 марта в игре сошлись команды:

- "ССО Браство" - стройотряд ОТИНИЯ МИФИ;

- «Челябинск - 40» - стройотряд;

- «Озерская дружина» - волонтерская организация ОЗТК;

- «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ»;

- велодвижение «Sens of fridom»;

- «Умнички» - волонтеры организации «Союз активных детей» (п. Новогорный);

- «Черепашки» - волонтеры организации «Союз активных детей» (п. Новогорный);

- «АНДР» - воспитанники "Центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей".

Первое место заняла команда "ССО Браство", второе место - «Умнички» (п. Новогорный), третье место - «Черепашки» (п. Новогорный).

Также в рамках мероприятия были подведены итоги творческого конкурса, посвященного воссоединению Крыма с Россией. Было рассмотрено большое количество творческих работ на патриотическую тему. В номинации «Индивидуальная творческая работа» победителем стал Вячеслав Южанов, в номинации «Совместная творческая работа» победителем признана волонтерская организация «Союз активных детей» (п. Новогорный). Победители награждены грамотами и подарками от организаторов.

Организаторами игры и творческого конкурса выступили служба по делам молодежи администрации Озерского городского округа и МБУ ЦКДМ «МИР» при поддержке Озерского пейнтбольного клуба https://vk.com/ozerskpb.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/38952/