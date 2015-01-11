Места ремонта дорог в Челябинской области станут заметнее для автомобилистов

Южноуральские дорожники будут использовать ограждающие конструкции желто-красного цвета.
Традиционно вместо желтого для временных ограждений используют белый цвет. Однако специалисты установили, что водоналивные блоки и направляющие пластины желто-красного цвета более заметны на дорогах.
Их использовали при реконструкции участка трассы М5 в районе поворота на Чебаркуль. Специалисты продолжат применять ограждающие конструкции желто-красного цвета. Эта мера позволит минимизировать количество ДТП на участках ремонта, сообщили в пресс-службе управления дорог «Южный Урал».
http://echochel.ru/news/2019/03/29/79196/
Ключевые теги: ремонт дорог, Челябинская область, нововведение.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать