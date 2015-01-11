Места ремонта дорог в Челябинской области станут заметнее для автомобилистов

Южноуральские дорожники будут использовать ограждающие конструкции желто-красного цвета.

Традиционно вместо желтого для временных ограждений используют белый цвет. Однако специалисты установили, что водоналивные блоки и направляющие пластины желто-красного цвета более заметны на дорогах.

Их использовали при реконструкции участка трассы М5 в районе поворота на Чебаркуль. Специалисты продолжат применять ограждающие конструкции желто-красного цвета. Эта мера позволит минимизировать количество ДТП на участках ремонта, сообщили в пресс-службе управления дорог «Южный Урал».

http://echochel.ru/news/2019/03/29/79196/