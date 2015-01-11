Завершены восстановительные работы на трансформаторной подстанции, в дома на улице Иртяшская подано электричество!

Ранее сообщалось, что 1 апреля в 22:00 произошло короткое замыкание на трансформаторной подстанции, питающей часть домов улицы Иртяшская. В результате без электричества остались квартиры шести домов. На место оперативно прибыла дежурная служба ММПКХ. Однако попытка включить электричество по резервной схеме оказалась неудачной. В темное время суток работы на электрических сетях запрещены, поэтому ремонт возобновился в 08:00 часов утра 2 апреля. Восстановительные работы продолжались до середины дня, и, по данным ММПКХ, подача ресурса возобновилась сегодня, в 13:45, по рабочей схеме.