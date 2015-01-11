На Челябинскую область надвигается циклон

В среду, 3 апреля, погоду в Челябинской области будет определять южный циклон – в регионе ожидаются сильный ветер и осадки.
«Утром, днем и вечером 3 апреля с выходом южного циклона в Челябинской области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные, в отдельных районах возможно сильное отложение мокрого снега на провода, сильный гололед, в горах – сильная гололедица, в дневныве часы ветер усилится до 20-25 м/с», – рассказали в Гидрометцентре.
В связи с полученной от синоптиков оперативной информацией Управление федеральных дорог «Южный Урал» усиливает контроль за состоянием проезжей части: дорожники подготовили необходимую технику, усилили контроль за состоянием проезжей части, патрулирование осуществляется в круглосуточном режиме.
Пользователям автодорог рекомендовано заранее готовить к поездкам свои транспортные средства.
Телефон диспетчерской службы ФКУ «Южный Урал»: (351) 266-65-63.
https://dostup1.ru/society/Na-Chelyabinskuyu-oblast-nadvigaetsya-tsiklon_115026.html
Ключевые теги: циклон, мокрый снег, прогноз погоды.
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