С начала года южноуральцам выплатили 32 млн долгов по зарплате

С января по март 2019 года приставы Челябинской области взыскали 32,3 млн рублей по исполнительным документам о долгах по зарплате – еще 2,5 тыс. производств находятся на исполнении.

Под особым контролем должники, в отношении которых возбуждено 20 и более производств о взыскании зарплаты. Один из лидеров антирейтинга – златоустовское ОАО «СПМУ № 2». В работе судебных приставов находятся 284 исполнительных производства на сумму 15 млн рублей по Златоусту и Кусинскому району. Арестованы оборудование, мебель и оргтехника на сумму около 5,5 млн рублей. Счета организации заблокированы, директор предупрежден об уголовной ответственности.+

В конце февраля судебные приставы Озерска окончили 117 исполнительных производств в отношении ООО «Сервисный центр». В общей сложности должник перечислил зарплату 3 млн. рублей. Тридцать четыре работника Каслинского Водоканала получили зарплату, несмотря на то, что организация признана банкротом. Всего им выплатили около 1,2 млн рублей.

В Златоусте индивидуальный предприниматель выплатил своему сотруднику 101 тыс. рублей после того, как был арестован его автомобиль Infiniti.

https://dostup1.ru/society/S-nachala-2019-goda-yuzhnouraltsam-vyplatili-bolee-32-mln-zarplatnyh-dolgov_114973.html