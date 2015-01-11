Ухудшение погоды. Дождь со снегом и сильный ветер в один день обрушатся на Урал

Жителей Челябинской области предупреждают о неблагоприятных метеоусловиях. Холодный порывистый ветер и снег ожидаются в ближайшие сутки в Челябинской области.

Возможно усиление ветра до 25 метров в секунду и осадки в виде мокрого снега. На трассах не исключен гололед. Спасатели предупреждают о том, что ледяная корка может покрыть электрические провода, а слабо укрепленные конструкции и крыши лучше обходить стороной. Жителей просят соблюдать максимальную осторожность на автомобильных дорогах.

Синоптики уверяют, что холодный фронт задержится на Урале недолго – всего пару дней. Уже к пятнице выглянет солнце и немного потеплеет. В ближайшие выходные в столице Южного Урала воздух прогреется до +5+7 градусов. Однако по ночам отметки термометров все еще будут опускаться до минусовых отметок.

https://www.cheltv.ru/uhudshenie-pogody-dozhd-so-snegom-i-silnyj-veter-v-odin-den-obrushatsya-na-ural/