Озерчане добились успеха на Чемпионате и Первенстве Челябинской области по бадминтону

20 марта на базе Челябинского Дворца Спорта «Торпедо» состоялся Чемпионат и Первенство Челябинской области по бадминтону.

Соревнования прошли по 5-ти категориям: «колясочники», «малоподвижные», «подвижные», «ДЦП», нарушение слуха. В одиночных и парных играх участниками из Копейска, Златоуста, Озерска, Снежинска, Трёхгорного, Челябинска было разыграно 15 комплектов наград.

Среди 41 спортсмена, участвующих в региональных стратах, призёрами оказались озерчане. Копилку золотых медалей пополнили Елена Васина и Спартак Гайсин, серебряных – Наталья Алфёрова, бронзовых – Татьяна Вишнякова. Тем почетнее и то, что возможности для полноценный занятий бадминтоном у параспортсменов сегодня нет, ввиду отсутствия отдельного большого зала, в котором была бы размещена сетка. В результате тренировочное игры, по словам инструктора Елены Васиной: «проводятся не по правилам, мы сами держим воланчик на лету, чтобы больше отбивать каждому игроку». На данный момент времени спортивный комплекс «Стимул» имеет ограниченные площади, а остальные городские спортивные объекты переполнены.

Антон Шалимов