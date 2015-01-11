в Челябинской области назревает скандал, связанный с бесконтрольным ходом работ по нацпроектам

Челябинская область рискует оказаться в числе отстающих из-за бездействия подчиненных Дубровского.

Источники Znak.com полагают, что в ближайшее время ход реализации нацпроектов будет взят под особый контроль полпредством и федеральным центром.

Курировать исполнение нацпроектов еще в ноябре 2018 года Борис Дубровский поручил экономическому блоку правительства во главе с вице-губернатором Русланом Гаттаровым. Но на сегодня получается так, что все это время подчиненные Гаттарова не занимались сводом информации и не контролировали запуск нацпроектов, отмечает интернет-газета.

«Сейчас федеральное правительство беспокоит, что по итогам первого квартала регионы заключили чуть более двух тысяч контрактов для реализации нацпроектов, это всего 3% от объема распределенных межбюджетных трансфертов. Дело не в отсутствии финансирования. Деньги выделены на условиях софинансирования: 95% — федеральный бюджет, 5% — субъекты. Но какова ситуация в Челябинской области — совершенно непонятно», — цитирует издание чиновника в федеральных органах власти, знакомого с ситуацией.

На сайте минэконома Челябинской области есть раздел, посвященный нацпроектам. Детальная информация представлена далеко не по всем темам. Так, в разделе по дорогам есть только паспорт проекта транспортной системы челябинской агломерации. В разделе экологии опубликованы данные только о проекте рекультивации свалок, хотя комплексный план по снижению выбросов, который появился после майских указов, считается более приоритетным, пишет интернет-газета.

Источники Znak.com полагают, что в ближайшее время ход реализации нацпроектов будет взят под особый контроль полпредством и федеральным центром.

«В Москве пытаются понять, почему регионы не запускают нацпроекты и не ведут в этом направлении активной работы. Отсюда — всевозможные совещания вплоть до самого высокого уровня. Регионалов познакомят с системой мониторинга исполнения нацпроектов. Возможно, предложат ввести аналогичный мониторинг и на региональном уровне. Не надо забывать, что выполнение нацпроектов — в зоне персональной ответственности каждого губернатора», — приводит слова своего собеседника интернет-газета.

http://echochel.ru/news/2019/04/03/79270/