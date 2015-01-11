Южноуральцы снова cмогут летать в Турцию на чартерах

Авиакомпания AZUR air возвращает полеты в Анталью для жителей Челябинска. Кроме того, летать на отдых в Турцию чартерными рейсами с мая начнут и жители Магнитогорска.

В пресс-службе компании уточнили, что в этом сезоне в целом по России рейсов станет больше не только в Турцию, но и на побережье Эгейского моря. А летать в Анталью станут более вместительные лайнеры Boeing-767-300, рассчитанные на перевозку 336 пассажиров.

Добавим, что с 1 апреля из Челябинска можно отправиться прямым рейсом в Краснодар. Со 2 апреля начались полеты в Минеральные Воды, а в начале следующей недели, с 9 апреля из южноуральского мегаполиса без пересадок можно будет отправиться в столицу Азербайджана Баку. Также в этом году раньше, чем обычно по летнему расписанию, начали курсировать самолеты в крымский Симферополь: первый перелет уже был выполнен 31 марта.

https://www.cheltv.ru/yuzhnouraltsy-snova-cmogut-letat-v-turtsiyu-charterom/