В Озерске пройдет второй тур Чемпионата области по волейболу

В ближайшие выходные СК «Дельфин» будет встречать второй зональный тур Чемпионата Челябинской области среди мужских команд. С 5 по 7 апреля на спортивной площадке за победу будут бороться игроки сборных Озерска, Вишневогорска, Миасса и Аргаяша.

Начнутся соревнования 5 апреля в 17 часов. Сборная Озерска встретится с волейболистами из Вишневогорска. Игра обещает быть интересной. Команда Вишневогорска усилена игроками из Челябинска. Но и в озерской команде много сильных игроков.

В субботу 6 апреля озерчане сыграют две игры: в 10 часов – с командой Кыштыма и в 15 часов – с командой Миасса. Именно миасским игрокам Озерск проиграл в первом туре, который проходил 22-24 марта в Кыштыме.

В воскресенье 7 апреля в 10 часов Озерск сыграет с командой Аргаяшского района. Эта команда впервые оказалась в одной подгруппе с Озерском, и в первый раз будет проводить матчевую встречу на нашей спортивной площадке. Волейболисты команды Аргаяшского района являются опытными игроками. Они участвуют в ночных лигах по волейболу, проходящих в Челябинске. Поэтому и эта встреча обещает много захватывающих моментов.

Торжественное открытие турнира состоится в субботу 6 апреля в 13 часов.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/38981/