Танковый биатлон, грандиозные концерты, победы спортсменов и многое другое…

7 апреля в 15 часов в выставочном зале Центральной городской библиотеки откроется фотовыставка «Люди, события, судьбы: содружество фотожурналистов представляет».

Авторы - ведущие фотографы Южного Урала, члены Союза журналистов. На выставке будут представлены работы Олега Каргаполова, Антона Гайнанова, Сергея Курзанова, Андрея Дубровина, Натальи Вольвач, Людмилы Ковалёвой, Юлии Боровиковой.

В выставке также примут участие озерские авторы: Анна Гордейко, Инна Макеева, Наталия Маркова, Евгений Гецев, Владимир Оськин, Валерий Ушаков, Александр Хаснулин, Сергей Курзанов.

Фотовыставка интересна тем, что на ней можно увидеть разнообразие событий и мероприятий, которые происходили и происходят на территории Челябинской области, и каждая фотография по-своему уникальна. Это высокий класс репортажной фотографии.

На открытии гости смогут увидеть авторов, узнать об истории создания фотографий, представленных на выставке. Приглашаем всех, кто хочет пообщаться с интересными людьми и талантливыми фотографами!

Вход свободный. Тел. 2-30-78.