Кыштымский карлик Алешенька будет воспет

В Челябинской области кыштымскому карлику Алешеньке посвятят художественный проект – передвижную выставку и оперу. По задумке организаторов, проект должен стать одной из точек притяжения туристов. Реализовываться он будет за счет грантовых средств.

История Алешеньки станет частью большого проекта «Новая уральская мифология», инициатором которого выступила куратор из Екатеринбурга Ольга Комлева, сообщает ЦРТ региона.

По словам специалиста Центра развития туризма Кыштымского городского округа Анны Акимовой, у нее уже давно была идея сделать художественный проект, посвященный Алешеньке, поскольку подобных еще не было на Урале.

Творческий проект будет построен на большом исследовании темы загадочного карлика, которого приютила жительница Кыштыма. Оно включит в себя сбор артефактов, мнений, воспоминаний, которые потом перерастут в выставку «Контакт третьей степени».

Выставка задумывается как передвижная: планируется, что летом, в высокий туристический сезон, она будет работать в Кыштыме, затем переедет в Челябинск и Екатеринбург.

Вторая часть проекта - театральная постановка «Космическая опера», где история Алешеньки будет осмысляться в авангардном стиле. Она также будет транслироваться в Кыштыме и областных центрах.

«Для Кыштыма проект важен потому, что здесь про Алешеньку все знают, но до сих довольно болезненно рефлексируют на эту тему, - рассказывает Анна Акимова. - Если получится получить грант - а реакция на проект позитивная - то он будет реализован уже в следующем году».

СПРАВКА

Кыштымский карлик Алешенька - это антропоморфный артефакт, представляющий собой неидентифицированные мумифицированные останки биологического происхождения, найденные в 1996 году у южной окраины Кыштыма, в поселке Каолиновый Челябинской области. Впоследствии останки были утрачены. В настоящее время достоверно существуют только фотографии и видеозаписи мумифицированного трупа неизвестного существа, чья биологическая видовая принадлежность так и не была установлена с полной достоверностью.

Артефакт биологического происхождения в виде плохо сохранившегося, из-за неквалифицированной попытки мумификации, необычного трупа действительно существовал, что подтверждается фото и видеоматериалами. В то же время факт находки Алешеньки оброс различными сверхъестественными и мистическими подробностями и домыслами. По мнению скептиков, сведения о его существовании носят характер городской легенды.

http://uralpress.ru/news/kultura/kyshtymskiy-karlik-aleshenka-horoshiy-budet-vospet