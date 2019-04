В Озерске стартует V Международный фестиваль-конкурс «Волшебство звука»

Приход весны для любителей музыки в Челябинской области связан с проведением в нашем регионе фестиваля-конкурса «Волшебство звука».

Конкурс проходит в шести областях Российской Федерации (Свердловской, Челябинской, Курганской, Самарской, Архангельской, Мурманской), Краснодарском, Камчатском, Хабаровском краях, Республиках Адыгея, Саха (Якутия), Башкортостан, Карелия, Китайской Народной Республике и с этого года в Израиле. Главная цель конкурса – это выявление новых музыкальных талантов с целью получения ими поддержки Благотворительных Фондов с последующими выступлениями на лучших концертных площадках страны. Уникальность проекта состоит в том, что жюри приезжает в города к участникам, а не наоборот. За время своей деятельности в конкурсе приняли участие около 5000 юных талантов.

Для Озерска этот проект стал традиционным. Уже в четвёртый раз на концертных площадках Детской музыкальной школы №1 молодые музыканты продемонстрируют свои успехи в постижении исполнительского искусства, а взыскательное жюри оценит их выступления.

Художественный руководитель конкурса и член жюри - Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, член экспертного совета Международного благотворительного конкурса Владимира Спивакова, Президент международного благотворительного фонда поддержки молодых талантов «Волшебство звука» Мария Смердова.

В состав жюри конкурса входят:

Дмитрий Онищенко (фортепиано) – председатель жюри, Лауреат Международных конкурсов «Вианна да Мотта» (2007, Лиссабон, II премия); «Три века классического романса» (2006, Санкт-Петербург, приз лучшего пианиста), в Хамамацу (2005, Япония, II премия), молодых пианистов в Энсхеде (2004, Нидерланды, I премия), имени П.И. Чайковского в Москве (2002 , V премия), памяти Владимира Горовица (2001, Киев, I премия), Владимира Крайнева (2000, Харьков, I премия).

Иван Иванов (скрипка) - Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, гастролирует в России и за рубежом, выступает на крупнейших сценах страны – в концертном зале им. П. И. Чайковского, в Большом зале Московской консерватории, в Большом зале филармонии г. Екатеринбурга. Сотрудничал с такими известными дирижерами как Эдуард Грач, Марк Горенштейн, Даниил Райскин, Филипп Чижевский и Теодор Курентзис.

Иосиф Пуриц (баян) - лауреат более тридцати международных конкурсов: Международный конкурс баянистов и аккордеонистов (Кастельфидардо, Италия 2009 г.), Международный конкурс «Трофей мира» (Спокэйн, США 2012 г.), Международный конкурс баянистов и аккордеонистов “Arrasate Hiria” (Аррасате, Испания 2011), Международный конкурс баянистов и аккордеонистов в г. Клингентале (Германия 2013), Первый Всероссийский музыкальный конкурс (Москва 2013) и т.д. Гастролировал в США, Великобритании, Канаде, Австрии, Швеции, Финляндии, Германии, Чехии, Китае, Франции, Испании, Сербии, Дании и других странах. Выступал в Большом зале Московской консерватории, Концертном зале Чайковского (Москва), Carnegie hall (Нью-Йорк), Wigmore hall (Лондон), George Weston Recital Hall (Торонто), Nybrokajen Concert Hall (Стокгольм), National House of Vinohrady (Прага), Concert Hall of Central Conservatory of Music (Пекин), Royal Danish Academy of Fine Arts (Копенгаген), UNESCO (Париж), Зале Государственной капеллы (Санкт-Петербург).

Конкурсные прослушивания пройдут 16 и 17 апреля.

17 апреля, вечером вас ждёт настоящий праздник «большой музыки» - концерт членов жюри. Он состоится в 19:00 в большом зале Детской музыкальной школы №1 (ул. Семенова, д.5). Приглашаем всех жителей города на этот уникальный концерт. Всю информацию о мероприятии можно узнать по телефонам: 2-86-98; 2-51-44; 2-59-15.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/39013/