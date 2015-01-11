Космическая пыль. Южноуральцы смогут увидеть метеорный поток

Жители Челябинской области станут свидетелями звездопада. В этом месяце Земля будет проходить сквозь пыль, оставленную кометой Тэтчер.

Метеорный поток Лириды с 16 по 25 апреля будет виден и на Южном Урале. Космические пылинки, сгорают, врезаясь в земную атмосферу на скорости около 49 километров в секунду, и образуют эффект падающей звезды.

Как отмечают специалисты, пик метеорного потока придется на ночь с 22 на 23 апреля: ожидается около 10-20 метеоров в час. Следить за звездопадом можно и невооруженным глазом. Но помешать наблюдению может Луна: в фазе трех дней после полнолуния спутник Земли может засветить небо и не дать увидеть менее яркие метеоры.

Добавим, что Лириды – яркие белые метеоры, наблюдение за ними ведется с древних времен. Так, например, первые упоминания о них были сделаны еще в Древнем Китае и датируются 687 годом до нашей эры.

https://www.cheltv.ru/kosmicheskaya-pyl-yuzhnouraltsy-smogut-uvidet-meteornyj-potok/