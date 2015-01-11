Уважаемые любительницы шахмат!

10 апреля (среда) 2019 года в шахматном клубе (пр.К.Маркса д.2, т.7-97-68) начинается открытое первенство Озерского ГО по быстрым шахматам среди женщин.
Регистрация участниц с 18-00 до 18-20. Первый тур – 18-30. Игровые дни – среда 18.30.
Контроль времени каждой участнице – 15 минут + 3 секунды добавление на каждый ход каждому участнику до конца партии.
Приглашаем всех желающих принять участие!
Шахматная Федерация Озёрского ГО
Ключевые теги: шахматы, озерчанки, турнир.
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