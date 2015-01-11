Молебен в колонии

Служба сотрудников пенитенциарной системы относится к тем видам деятельности, о которых вспоминают лишь в связи с какими-то яркими событиями. И далеко не всегда радостными. Между тем, ни одно государство не в состоянии обойтись без уголовно-исполнительных органов.

Как известно, в нашем городе расположено Федеральное казенное учреждение – исправительная колония строгого режима № 24 ГУФСИН России по Челябинской области (ФКУ ИК-24).

Духовное окормление заключенных и служащих колонии осуществляют клирики храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озёрска.

Общение священников с заключенными уже давно стало привычным и регулярным, но в таком общении нуждаются и служащие колонии.

И вот благочинный Озёрско-Кыштымского округа, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озёрска протоиерей Димитрий Шорин и иерей Кирилл Кудряшов провели встречу с личным составом ФКУ ИК-24.

«Учреждение, в котором вы несете службу имеет свои традиции и давнюю историю, – сказал, начиная разговор, отец Димитрий. – Ветераны, ваши предшественники, живущие в нашем городе, встречаются, вспоминают то, как тут было раньше. Конечно, может быть, многое поменялось, но осталось главное: остались люди, которые являются нерукотворными храмами Духа Святаго. У каждого из нас – бессмертная душа, которая по природе своей – христианка и устремляется к Богу, несмотря на все перипетии жизненные, несмотря на какие-то условности, несмотря на страсти человеческие, все равно, как в одной песне поется «душа грустит о Небесах».

«То, что люди оступаются, совершают преступления, делают в своей жизни те или иные неверные шаги, все это свидетельствует об извращенной свободной воле, а вот вернуть человека в его исконное состояние, чтобы человек пришел сам в себя, отрезвился, это дорогого стоит, и не всегда получается сделать это какими-то наказаниями или изоляцией от общества. Вы все это прекрасно знаете, и тяжесть общения с этим контингентом лежит на ваших плечах, на плечах людей, у которых есть и своя жизнь, свои семьи, о которых, кроме вас, заботиться некому».

В своем обращении к собравшимся отец Димитрий подчеркнул важность исполняемого ими служения. Напомнил, что какие бы сложности в жизни не встречались, с какими бы депрессивными состояниями ни случилось столкнуться, всегда есть возможность обратиться к Богу, ведь как говорили наши благочестивые предки, если ты сделал один шаг к Богу, то Господь, как любящий отец по отношению к блудному сыну отзовется сотней шагов навстречу тебе...

«Сегодня мы по благословению митрополита Челябинского и Миасского Григория совершим молебен о сотрудниках уголовно-исправительной системы. Помолимся о том, чтобы Господь благословил успехом все ваши усилия, все ваши труды, чтобы отношения и внутри коллектива, между вашими сотрудниками всегда были исполнены мира, братолюбия и должной дисциплины, потому что без этого в наше время

никак не обеспечить необходимый порядок в подобных учреждениях», – подчеркнул отец Димитрий.

Александр Волынцев