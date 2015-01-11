В Озерском городском округе началась весенняя уборка

Соответствующее постановление подписано главой Евгением Щербаковым. Традиционно уборка проходит в течение апреля, и после комиссионного объезда муниципалитет признаётся готовым к первомайским праздникам.

Если судить по планам, эта весна мало чем отличается от предшествующих лет.

Руководителям всех организаций и предприятий независимо от форм собственности рекомендовано навести порядок на закрепленных территориях (в пределах 5 метров по периметру границ землепользования) и территориях, определенных Правилами благоустройства.

Управляющие организации отвечают за состояние дворов, а также подвалов, чердаков и лестничных клеток жилых домов и ремонтируемых объектов. Они предоставили в Управление ЖКХ графики весенней уборки придомовых территорий - контроль за ними будет осуществляться специалистами администрации при ежедневных обходах и объездах. В случае выявления нарушений материалы проверок будут направляться в надзорные органы для привлечения виновных лиц к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

МУП «УАТ» проведет очистку загородных дорог и городских улиц, тротуаров, газонов, остановочных площадок городского пассажирского транспорта. Следит за этим процессом Управление капитального строительства и благоустройства.

Отдел охраны окружающей среды проведет рейды-проверки санитарно-экологического состояния промышленных предприятий, гаражно-строительных кооперативов и садоводческих некоммерческих товариществ, которые должны привести в порядок предоставленные земельные участки, а также до 50 метров по периметру границ землепользования.

Для вывоза мусора физическим и юридическим лицам предложено заключить договоры с региональным оператором по обращению с ТКО - ООО "Спецсервис". Следует напомнить два немаловажных момента: во-первых, по Правилам благоустройства, на территории Озерского городского округа мусор необходимо собирать в мешки (так, по крайней мере, он не окажется снова на очищенной территории). Во-вторых, статьей 3 закона Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области» наложен запрет на сжигания листвы, травы, частей кустарников и остатков другой растительности, не допускается разведение костров и сброс мусора вне специально отведенных для этого мест.

Предполагается, что на традиционные субботники по уборке незакреплённых бесхозных территорий выйдут общественные объединения и работники градообразующего предприятия – ФГУП «ПО «Маяк». Из года в год любой житель округа может принять участие в общественно полезном труде, для этого необходимо обратиться с инициативой в управляющую организацию.

Для руководства и координации работ, связанных с весенней уборкой, в администрации округа создана специальная комиссия, которая обязана еженедельно проводить контрольные объезды города и поселков, по результатам – составлять акты. Итоговое заключение по санитарному и экологическому состоянию Озерского городского округа будет представлено главе в срок до 06 мая.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39020/