в ДК «Маяк» состоялось открытие работ студентов отделения «Дизайн среды» Озерского колледжа искусств

8 апреля во Дворце культуры «Маяк» состоялось открытие выставки студенческих работ отделения «Дизайн среды» Озерского колледжа искусств.

Отделение «Дизайн» было открыто в Озерском государственном колледже искусств в 2003 году, и каждый последующий год колледж выпускает в среднем 8-9 специалистов.

За 4 года обучения студенты получают возможность выбрать одно из нескольких направлений - графический дизайн, дизайн одежды, архитектурный дизайн, дизайн среды.

Под «средой» понимается готовое пространство, окружающее человека

в повседневной жизни. Интерьеры жилых и общественных зданий, городские улицы, площади и парки, детские площадки, витрины магазинов, элементы малой архитектуры, проектирование и оформление различных массовых мероприятий – все это сфера приложения дизайнера «средовика».

Проекты детской игровой площадки, частной конюшни, зона отдыха, ярмарка научной литературы, спортивно-туристический центр - вот неполный список экспозиции выставки, представленной студентами отделения для Дворца культуры «Маяк».

Сюда также вошли учебно-творческие работы выполненные студентами в различные годы, а также курсовые и дипломные проекты, отражающие специализацию и направленность отделения.

Интересно, один проект уже получил свою «путевку в жизнь» - в 2018 году в театре «Наш дом» открылся музей, автором проекта которого стала студентка колледжа Анна Баландина.

С приветственными словами к участникам выставки обратились директор МБУ «КДЦ» В.П. Кудревич и зав.отделением «Дизайн среды» колледжа искусств Е.А.Черепанов.

По словам директора МБУ «Культурно - досуговый центр»,

прилегающие к учреждениям культуры территории и внутренний интерьер зданий могут стать хорошей точкой приложения сил для будущих дизайнеров, а открытие выставки - новым этапом в совместной деятельности двух больших учреждений культуры Озерска как «Культурно- досуговый центр» и Озерский колледж искусств.

Выставка будет работать с 8 по 15 апреля 2019 с 15.00 до 20.00 во Дворце культуры «Маяк». Вход свободный.

Информационный отдел МБУ «КДЦ».