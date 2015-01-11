В Озерске задержан водитель автомобиля, давший взятку сотруднику ГИБДД за непривлечение его к административной ответственности

Следственными органами следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту взятки сотруднику ГИБДД.

Сотрудниками ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск в ходе проводимых мероприятий по организации дорожного движения на улице Менделеева выявлен водитель, управлявший автомобилем «Хундай» в состоянии опьянения. Чтобы избежать административного наказания в виде штрафа и лишения права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет, правонарушитель предложил инспектору ГИБДД 30 тысяч рублей.

Сотрудник полиции предупредил водителя о наступающей уголовной ответственности за дачу взятки. Однако мужчину это не остановило. Проинформировав руководство озерского УМВД, полицейскими были приняты меры к задержанию гражданина.

В настоящее время следственными органами Следственного управления СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на дачу взятки). Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За совершение данного противоправного деяния законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.