В праздник Светлой Пасхи в театре «Наш дом» будет представлен спектакль с участием юных озерчан

В рамках соглашения о сотрудничестве в области культуры и образования, подписанного между Группой ЧТПЗ и администрацией Озерского городского округа в театре драмы «Наш дом» проводятся репетиции спектакля «Пасхальные дни» по книге Ивана Шмелева «Лето Господне». Постановка будет представлена 28 апреля.

Постановка спектакля – это одно из мероприятий благотворительной программы «Росток», инициированной акционером Группы ЧТПЗ Андреем Комаровым. В день православного праздника на сцену выйдет актерский состав с участием 16 юных озерчан, прошедших кастинг в театре драмы «Наш дом».

Помимо спектакля «Пасхальные дни» в течение 2019 года при финансовой поддержке компании пройдут масштабные городские мероприятия, участниками которых станут более 5000 детей и подростков города Озерска.

– Воспитание молодого поколения в духовно-нравственных традициях – одно из главных направлений благотворительной деятельности Группы ЧТПЗ. Программа «Росток» существует в Озерске третий год, ежегодно на ее реализацию компания направляет порядка 3 млн рублей. Надеюсь, что мероприятия, запланированные в 2019 году, будут тепло приняты юными озерчанами и их родителями, – комментирует акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров.

С 2017 года совместно с Храмом Покрова Пресвятой Богородицы Группа ЧТПЗ реализует благотворительную программу «Росток», направленную на содействие духовному и культурному развитию подрастающего поколения, формированию важнейших качеств человеческой личности. В течение года под ее эгидой состоятся творческие конкурсы, празднование Дня славянской письменности, рождественский благотворительный бал, поездка на новогоднюю елку в Храм Христа Спасителя в Москву, а также театральный фестиваль «Снежность».

Справочно:

Группа ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России. По итогам 2018 года доля компании в совокупных отгрузках российских трубных производителей составила 16,5%. Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции группы в регионах, компанию по заготовке и переработке металлолома «МЕТА»; предприятия по производству магистрального оборудования СОТ, ЭТЕРНО, MSA (Чехия); нефтесервисный бизнес представлен компанией «Римера».

Театральный фестиваль «Снежность» ‒ масштабный благотворительный проект Группы ЧТПЗ. Проводится на Урале при поддержке Правительств Челябинской и Свердловской областей, а также в Поволжье при поддержке Правительства Республики Татарстан. Фестиваль Группы ЧТПЗ признан победителем премии «Лучшие социальные проекты России» в номинации «Благотворительность». «Снежность» - это лучшие спектакли ведущих театральных, музыкальных и цирковых коллективов страны, мастер-классы деятелей искусства и творческие встречи с артистами для учеников школ и студентов, воспитанников детских домов и детей из малообеспеченных семей.

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39022/