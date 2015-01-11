Озерску от Петербурга

В Духовно-просветительском центре «Первоцвет» храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Озёрска состоялись замечательные встречи с чудесной петербургской гостьей Анастасией ПАВЛОВОЙ.

В Петербурге Анастасию знают не только как преподавателя истории и культуры Санкт-Петербурга, режиссёра-постановщика, заведующего экскурсионной службы этнографического парка «Богословка» (Покровский погост, Невский лесопарк), автором и соучредителем проекта «Петербург наизнанку», но и как уникального экскурсовода, разработавшего свою методику проведения экскурсий.

Захватывающее повествование в сочетании с элементами яркого интерактивного шоу становятся незабываемыми для всех участников таких встреч.

В Озерске Анастасия провела ряд мастер-классов. На одном из них (для педагогов, молодых специалистов ДТДиМ и просто всех желающих) она делилась секретами своего профессионального мастерства: как превратить экскурсию для представителей молодого поколения из скучного перечисления исторических, археологических и искусствоведческих фактов в зрелище, участниками которого станут сами экскурсанты.

На другом мастер-классе гостья поделилась с озерчанами тайнами приготовления настоящего шоколада (кто пробовал, теперь уже не сможет есть подделки!).

Особо запомнилось занятие для школьников, посвященное блокаде города на Неве. Оно оставило в душах детей неизгладимый след и впечатление, которое еще предстоит осознать, пережить и прочувствовать, которое не отпускает, через его призму нужно научиться смотреть на жизнь настоящую.

Рассказ Насти о Блаженной Ксении и знакомство с картинами Александра Простева позволили всем почувствовать святую рядом с нами, что само по себе бесценно.

Озерчане высказали огромную благодарность и признательность дорогой гостье – Анастасии – за Радость, за чудесные рассказы, за возможность теплого и наполняющего общения!

В ответ прихожане организовали для Анастасии экскурсию по Озерску. Надо сказать, что эта прогулка вызвала просто лавину идей «от Насти» и ответную благодарность от нее. Она была в восторге от «старого города», от домов 1950-х годов постройки, «где витает дух эпохи».

Так у нас появилась возможность взглянуть на свой город со стороны. Да, в нашем городе тоже есть «пространство для экскурсий»…

Расставались с Настей уже как старые добрые знакомые, запланировав новые встречи и в Озерске, и в Санкт-Петербурге.

Подробности в видеосюжете:

Александр Волынцев