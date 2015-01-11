На улицах Озерска и Татыша огней станет больше

Управлением капитального строительства и благоустройства проводятся аукционные процедуры, с которых ежегодно начинается благоустройство городской среды, в частности – ремонт системы наружного освещения.

Как сообщили специалисты УКСиБ, состоялся первый аукцион по определению подрядчика для проведения работ на участке ул. Матросова (от пр. Ленина до ДК «Строитель»). Здесь планируется на каждой опоре заменить светильник (на светодиодный источник), внутренний кабель и установить автоматический выключатель. Победителем электронных торгов стал ИП Цепелев (снизив первоначальную цену контракта на 30 процентов). Подрядчик приступит к выполнению работ в ближайшее время. И в том, что все случится наилучшим образом, в УКСиБ не сомневаются: до этого ИП Цепелев восстановил освещение на пешеходных дорожках за автовокзалом и ЦЗЛ. В настоящее время он же занимается содержанием наружного освещения в Озерске.

Похожие изменения произойдут и на втором участке, ул. Горная (от ДК «Строитель») до пересечения улиц пр. К. Маркса и ул. Октябрьской, после того, как в ближайшую пятницу состоится аукцион, на котором определится исполнитель работ.

Также в перечне улиц, на которых должно стать светлее в темное время суток, значатся улицы Мира, Залесского, Заводская – в поселке Татыш. В том числе, при въезде в поселок будут заменены две опоры.

Четыре новых светильника на растяжках порадуют всех, кто передвигается из нового в старый микрорайон или живет в районе Советского переулка (от пр. Победы до ул. Пушкина).

Все эти объекты планируется сдать в эксплуатацию один за одним до середины июня. Сэкономленные на аукционах средства, учитывая практику прошлых лет, скорее всего будут израсходованы на другие проблемные участки наружного освещения в Озерском городском округе.

Следует добавить, что в настоящее время под кураторством Управления капитального строительства производится капитальный ремонт сетей наружного освещения на улице Музрукова (от пр. Ленина до ул. Матросова) и на улице Иртяшской.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39030/