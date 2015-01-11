Миллион рублей направят на социальные экопроекты в Челябинской области

Министерство экологии Челябинской области распределило субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) на проекты, направленные на экологическое просвещение населения, – в рамках госпрограммы на 2018-2025 годы предусмотрено финансирование на сумму 1 млн рублей.

«Мы считаем необходимым оказывать поддержку СОНКО в виде выделения субсидий на реализацию экологических проектов в регионе. В этом году мы поддержали организации, которые будут заниматься спасением и реабилитацией раненых диких животных, проведением субботников с раздельным сбором отходов по всему региону, экологическим воспитанием школьников, а также озелененим дворов совместно с жителями. Данную работу министерство будет проводить и в будущем. Планируем увеличить количество субсидий», – прокомментировал и.о. министра экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

В направлении «Экологическое просвещение» субсидии получат детский оздоровительный лагерь «Еланчик» – с профильной экологической сменой «Эколайфхаки ребят стран ШОС и БРИКС» «ЭКОПОЛИС», Челябинская региональная общественная организация «Ресурсный Центр поисковой деятельности и социальной подготовки «Опора» – на реализацию проекта «Живи в стиле ЭКО».

На «Спасение и защиту диких животных и птиц» субсидия будет выделена фонду зоозащиты «Спаси меня» и общественной организации «Челябинское орнитологическое общество».

В направлении «Акция по уборке мусора» субсидию получит СНКО «Ассоциация волонтеров Южного Урала».

Областное общественное движение содействия политической, экономической и социальной жизни области «СОЦГОРОД» займется озеленением Челябинска.

https://dostup1.ru/society/Million-rubley-napravyat-na-sotsialnye-ekoproekty-v-Chelyabinskoy-oblasti_115307.html