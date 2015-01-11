Несоблюдение требований охраны труда карается законом

Формальное, а зачастую и халатное, отношение к технике безопасности на производстве грозит серьезными мерами ответственности, начиная от дисциплинарной и заканчивая уголовной. Становится причиной тяжёлых травм, а иногда и гибели работников предприятий.

– Мы и ранее обращали внимание жителей округа на то, что требования об исполнении правил техники безопасности распространяются как на работодателей, так и на работников, – отметил заместитель руководителя следственного отдела по ЗАТО г.Озерск СУ СК РФ по Челябинской области Иван Хабалкин. – Осенью прошлого года на одном из предприятий округа произошёл несчастный случай на производстве. В результате нарушения техники безопасности человек получил тяжёлые травмы и погиб.

Уголовное дело было возбуждено по факту совершения преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

– 8 августа 2018 года на дробильно-сортировочном участке ООО «Профирит» посёлка Новогорный мужчина в должности грохотовщик 3 разряда попал под ленточный конвейер, получил множественные телесные повреждения и погиб, – прокомментировала ситуацию старший следователь следственного отдела по ЗАТО г.Озерск СУ СК РФ по Челябинской области Олеся Фаткуллина.

Было установлено, что работник, вопреки требованиям Межотраслевых правил по охране труда, был допущен к обслуживанию конвейерной линии без похождения специального обучения по профессии грохотовщик и проверки знаний в объёме программы подготовки. Он не проходил медицинский осмотр, предусмотренный законодательством, и, следовательно, не проходил психиатрического освидетельствования. Кроме того, пострадавший не проходил обучение по технике безопасности, а также стажировку на рабочем месте.

– Работник находился рядом с работающим конвейером, чего он делать не должен был. Любые действия работника должны были проводиться только при полной остановке линии. Кроме того, было также установлено, что вдоль конвейерной ленты отсутствовало ограждения, предусмотренное нормами правил охраны труда, – пояснила Олеся Фаткуллина.

Было проведено расследование и экспертиза, в том числе и техническая, которая установила виновных из числа должностных лиц ООО «Профирит». Они были привлечены к уголовной ответственности, дело направлено в суд с постановлением о назначении судебного штрафа трём подозреваемым.

– В Озерске это не первый случай, они уже происходили неоднократно. Должностным лицам предприятий необходимо соблюдать технику безопасности, потому что её несоблюдение приводит к печальным последствиям, вплоть до смерти работника, причиняет моральные страдания родственникам, – подчеркнула старший следователь.– Необходимо проводить обучение, стажировки, неформально подходить к разъяснениям техники безопасности и проверке знаний. Подобный инструктаж, если требуется, необходимо проводить ежедневно, на рабочем месте, непосредственным руководителем данного работника.

– Говоря о вине непосредственно исполнительных сотрудников предприятия, мы не умоляем нарушения правил техники безопасности со стороны потерпевшего. Он мог бы предвидеть наступление печальных последствий. Тем не менее, те лица, которые допустили недосмотр и ненадлежащее исполнение правил техники безопасности, были привлечены к уголовной ответственности, – обратил особое внимание заместитель руководителя следственного отдела по ЗАТО г.Озерск СУ СК РФ по Челябинской области Иван Хабалкин.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/39041/