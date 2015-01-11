9 мая по нашим улицам пройдет «Бессмертный полк»

Администрация Озерского городского округа, служба по делам молодежи, общественное объединение «Волонтеры Победы», студенческий строительный отряд "Челябинск-40" при поддержке сотрудников ФГКУ "Специальное Управление ФПС № 1 МЧС России" организуют шествие «Бессмертного полка».

В г. Озерск формирование и построение колонны состоится с 08:30 до 09:00 часов на ул. Лермонтова, у здания бывшей пожарной части.

В п. Новогорный участники шествия встречаются на площади у ДК «Энергетик» в 11:00 часов, в п. Метлино - у школы № 35 в 11:00 часов.

Всех, кто желает бесплатно напечатать и заламинировать фотографии своих героических родственников, просьба обращаться в типографию ФГУП «ПО «Маяк» по адресу: пр. Ленина, 40-а. Телефоны для справок: 3-34-65, 3-34-55.

Схема движения полка: