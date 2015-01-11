Плюс 2 лесных пожара: в Челябинской области за сутки выгорело более 13 га

За минувшие сутки 11 апреля на территории Челябинской области ликвидировано два лесных пожара на площади 13,6 гектара – возгорания произошли на территории Карталинского и Саткинского лесничеств.

Всего с начала пожароопасного сезона на Южном Урале ликвидировано шесть лесных пожаров на площади 19,9 гектара.

На субботу, 13 апреля, синоптики обещают сухую и теплую погоду. В этой связи ГУ лесами напоминает, что в Челябинской области установлен пожароопасный сезон, в течение которого запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее полуметра.

За нарушение Правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы: для граждан – 1,5-3 тыс. рублей, должностных лиц – 10-20 тыс. рублей и юрлиц – 50-200 тыс. рублей. В условиях особого противопожарного режима суммы штрафов увеличиваются вдвое и более раз.

В круглосуточном режиме организована работа региональной диспетчерской службы. Туда надо звонить в случае обнаружения лесного пожара – 8 (351) 261-65-54, 261-65-55; также сообщить о природном возгорании можно на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или на интернет-портале помоги-лесу74.рф.

https://dostup1.ru/society/Plyus-2-lesnyh-pozhara-v-Chelyabinskoy-oblasti-za-sutki-vygorelo-bolee-13-ga_115382.html