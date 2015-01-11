Запах экскрементов накрыл Озёрск

Жители Озерска пожаловались на неприятный запах, который распространился по всему городу.

Сообщения о зловонии стали поступать в ночь на 11 апреля. Одни почувствовали запах серы, другие – жженой резины, третьи - экскрементов. При этом и те, и другие отметили, что из-за него невозможно открыть окна или форточки.

«Ад всегда серой пахнет. Адовы работники на поверхность выходят, новые жертвы ищут» - «Так пахнут подвиги борьбы с природой!» - «Запах идет из болота из-за гаражей, начиная от перекрёстка ГАИ и заканчивая горсвалкой» - «Каждую ночь сбрасывают фекалии в Кызылтяш», - поделились ощущениями жители города в одном из сообществ социальной сети вконтакте.

По мнению горожан, причиной неприятного запаха стал очередной несанкционированный слив неочищенных сточных вод в реку Теча. По предварительной версии, он произошел из-за новой аварии на коллекторе канализации. Ранее аналогичная ситуация произошла в конце декабря 2018 года. Причиной стало недостаточное финансирование ремонтных работ на коллекторах, находящихся в аварийном состоянии.

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