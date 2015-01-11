На Южном Урале установят автоматические приборы для измерения радиации

Приобрести их решили после ситуации с рутением.

-Мы за счет областного бюджета закупили и в этом году установим специальные приборы, которые могут измерять бета-фон, - рассказал и.о. министра общественной безопасности Челябинской области Олег Климов на сегодняшней встрече "Большой редакции".

Он уточнил, что оборудование будет работать в автоматическом режиме, а места для его размещения укажет "Росгидромет".

Сейчас измерительное оборудование федеральной службы располагается в тридцатикилометровой зоне ПО "Маяк", исследование там проводят в ручном режиме.

По словам Олега Климова, информацию с автоматических датчиков будут получать в МЧС и, возможно, в областном министерстве экологии или министерстве общественной безопасности.

И.о. министра рассказал также, что после выброса радиоактивного рутения-106 в позапрошлом году, когда южноуральское предприятие заподозрили в аварии, Челябинская область выступила с предложением об унификации измерительных методик. Дело в том, что "Росгидромет" и "Росатом" сейчас используют разные методики мониторинга радиационного фона.

- Специалисты "Росгидромета" сделали замеры, в том числе в зоне влияния ПО "Маяк". Параметры, которые зафиксировали, превышали обычный фон. Так как обычный фон близок к нулю, получилось его превышение в десятки раз. Это абсолютно безопасный уровень, но по факту - действительно превышение, - вспомнил 2017 год Олег Климов. Он добавил, что по итогам работы международной комиссии источник рутения установить так и не удалось.

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