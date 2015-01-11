Озерск готовится встретить 1 мая

Главными событиями праздника станут шествие трудовых коллективов и традиционная легкоатлетическая эстафета на площади им. Ленина. В Детском парке состоится открытие летнего сезона. Праздничные мероприятия также подготовлены для жителей посёлков Метлино и Новогорный.

Первомайское шествие трудовых коллективов, учащихся и студентов, спортивных объединений и общественных организаций начнётся в 10:00 часов. Первомайская демонстрация пройдёт от площади им. И.В. Курчатова по проспекту Ленина до площади им. В.И. Ленина.

В 13:00 часов на площади стартует 63 традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая празднованию Дня Победы. Перед началом забегов, в 12:00 часов свои показательные выступления представят коллективы по художественной гимнастике, аэробике и фитнесу. В 12:30 пройдёт торжественный парад открытия. Эстафета ежегодно открывает в Озерском городском округе летний спортивный сезон. В ней принимают участие команды городских предприятий и учреждений, подразделений ФГУП «ПО «Маяк», воинских частей, входящих в состав озерской дивизии, а также команда противопожарной службы. Программа проведения эстафеты.

Для детей и родителей в детском парке подготовлено праздничное открытие летнего сезона. Развлекательная программа начнётся в 12:00 часов. В концерте примут участие творческие коллективы Культурно-досугового центра, танцевальный коллектив «Станция74», солисты детского мюзик-холла «Премьера». Кроме того, в программе шоу-мыльных пузырей, весёлая анимация, флеш-мобы, сладкие призы и сувениры. 1 мая также начнут свою работу аттракционы.

ДК «Синегорье» 1 мая приглашает жителей посёлка Метлино на концерт «Мир планете» с участием детских творческих коллективов и на танцевально-развлекательную программу на площади у дворца культуры, начало в 18:00 часов.

В поселке Новогорный в ДК «Энергетик» накануне Дня весны и труда 30 апреля пройдет традиционный детский фестиваль «Весеннее ассорти». В фестивале примут участие творческие объединения дворца, а также коллективы образовательных учреждений посёлка, начало в 18:00 часов. В фойе будет представлена выставка работ юных художников, посвящённая Году театра.

В театре кукол «Золотой петушок» 4 и 5 мая будут идти спектакли «Маленькие хитрости» и «Тутта Карлсон и Людвиг14 Ларсон». С 3 мая начнёт работу тематическая фотовыставка ко Дню Победы «Куклы едут на войну…». В театре драмы и комедии «Наш дом» 3 мая для озерских зрителей будет демонстрироваться спектакль «Сборная СССР».

4 мая в Парке культуры и отдыха состоится открытие мотосезона.

Оргкомитет по подготовке и проведению праздника информирует жителей округа о том, что каждому коллективному участнику первомайского шествия необходимо в срок до 22 апреля 2019 года направить в администрацию Озерского городского округа (e-mail: kultura@ozerskadm.ru с пометкой «1 мая») заявку с приложением (текст в электронном виде объёмом один печатный лист А4 формата), в котором должно быть указано: полное наименование организации, Ф.И.О. руководителя, дата основания, количество работающих, специализация, достижения коллектива, Ф.И.О. лучших тружеников.Согласование по участию в шествии транспортных средств осуществляется ОГИБДД г. Озерска по адресу пр. Ленина,94, каб.22 в срок до 22 апреля 2019 года.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39066/