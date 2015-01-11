Праздник русского языка: Тотальный диктант в Озерске написали 100 человек

80 стран, более 1000 городов, 19 часовых поясов на шести континентах, около 250 000 участников. 13 апреля во всем мире прошел Тотальный диктант - ежегодная международная образовательная акция. Озерск в четвертый раз участвовал в главном празднике русского языка: диктант написали 100 человек на площадке, которая по традиции была организована в Центральной городской библиотеке.

Текст для Тотального диктанта-2019 подготовил российский писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский. Нашему региону достался текст о поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души». Эссе Павла Басинского диктовала председатель городского методического объединения, преподаватель русского языка и литературы школы № 27 Нина Александровна Омельченко.

Возрастной интервал участников – от 10 до 89 лет. Кто-то проявил тотальную любовь к русскому языку в третий и четвертый раз, часть писала диктант впервые. Традиционно участвовали и представители городских СМИ.

«Зачем вы пришли на диктант?» На этот вопрос до начала акции ответили некоторые участники.

-Язык надо тренировать, он важный инструментарий для общения.

- Пришла оценить свою грамотность, узнать, насколько хорошо я помню правила русского языка.

- Без знания языка (в нашем случае русского) человек не может корректно и правильно выразить свои мысли, рассказать о своих чувствах и переживаниях. Пришли вместе с мамой.

По словам городского координатора диктанта Натальи Коляновой, текст показался пришедшим на диктант не очень сложным, однако он изобиловал знаками препинания. Именно пунктуационные ошибки стали «камнем преткновения». Преподаватели русского языка общеобразовательных школ города после проверки работ отметили две наиболее часто встречающиеся орфографические ошибки: в словах «так же» (в тексте должно быть раздельное написание) и «по старинке» (многие написали предлог с существительным через дефис).

Все участники акции после диктанта получили сувениры - ручки с логотипом Тотального диктанта от генерального партнера - компании «Берлинго».

17 апреля с 17.00 до 18.40 в читальном зале Центральной городской библиотеки состоится встреча с участниками диктанта. Всем будут вручены Свидетельства участников, каждый сможет узнать свою оценку, забрать работу и проконсультироваться с преподавателями, если возникнут вопросы. После 17 апреля свою оценку также можно увидеть на сайте totaldict.ru.

Организаторы Тотального диктанта в Озерске благодарят Управление образования администрации Озерского городского округа и лично Любовь Владимировну Горбунову за активную поддержку акции, преподавателей русского языка и литературы

школ города, которые не пожалели несколько часов своего свободного времени на проверку работ. Искренняя благодарность от организаторов адресована печатной компании «JPrint» за бланки и Свидетельства участников, кофейне «БурБон» и магазину «МегаСкрепка» за предоставленные призы участникам.

Справочно: Ежегодная культурная акция "Тотальный диктант" в форме добровольного диктанта для всех желающих впервые прошла в 2004 году в Новосибирске. Организаторы ставят своей задачей убедить участников, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин и другие.

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Фото: Владимир Оськин