В Снежинске учитель 4 года работала в школе по поддельному диплому

В Снежинске будут судить местную жительницу, которая четыре года работала в школе по поддельному диплому.
Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Установлено, что женщина, не имея высшего профессионального образования, с целью трудоустройства на должность преподавателя представила незаконно приобретенный диплом об окончании Уральского государственного университета имени А.М. Горького.
С 2014 года она работала на должности учителя математики, которую занимала до ноября 2018-го. Согласно информации ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», в книге выдачи дипломов математико-механического факультета значится диплом с другими реквизитами и на имя другого студента.
https://dostup1.ru/society/V-Snezhinske-uchitel-4-goda-rabotala-v-shkole-po-poddelnomu-diplomu_115448.html
Ключевые теги: поддельный диплом, Снежинск, разоблачение.
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