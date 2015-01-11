Южноуральские депутаты Госдумы отчитались о доходах в 2018 году – кто обеднел, а кто обогатился

Депутаты Госдумы РФ и их домочадцы отчитались о доходах в 2018 году. Кто обеднел, а кто внезапно обогатился – выдержки из деклараций южноуральских народных избранников и их «половинок».

Меньше всех, как и в 2017 году, заработал Олег Колесников («Единая Россия»), заработавший 3,86 млн рублей (3,76 – в 2017), его супруга (депутат Заксобрания Челябинской области Лена Колесникова. – Прим. АН «Доступ») задекларировала около 4,39 млн (7,06 млн в 2017). Собственности у народных избранников нет – есть только две квартиры в безвозмездном пользовании, причем одна из них – на время депутатских полномочий.

Самым богатым по-прежнему остается справедливоросс Валерий Гартунг, заработавший за прошлый год 28,57 млн рублей (минус 10 млн к 2017 году, когда лидер южноуральский эсеров отчитался о доходе 38,8 млн). Доход супруги, которая является совладельцем ЧКПЗ, напротив, вырос на 24 млн и составил 127,4 млн рублей. Список недвижимого имущества, как и авто, у Гартунгов не изменился: у депутата – Mercedes CL. За супругой числятся два жилых дома, квартиры на Кипре и в Швейцарии, три земельных участка, дом в аренде, два авто – Mercedes A-klasse и Porcshe Cayenne – и прицеп.

Зато заметно изменилось за год финансовое положение супруги экс-мэра Магнитогорска Виталия Бахметьева («ЕР»). Его доход – второй среди депутатов – 7,36 млн, у супруги – 67,5 млн, а также 81 земельный участок и 32 дома в собственности. Между тем, еще год назад за ней числились земельный участок, две квартиры и два гаража, доходы за 2017 год составили 0 рублей.

Владимир Бурматов, «ЕР». Доход в 2018 году 6,6 млн рублей (5,3 млн в 2017), доход супруги – 509,4 тыс. рублей. В собственности у Бурматовых – 30-метровая квартира, еще одну квартиру они снимают на время депутатских полномочий. А вот машину депутат поменял –пересел с Mercedes E350 на Toyota Land Cruiser.

Дмитрий Вяткин («ЕР») задекларировал доход 5,2 млн рублей, его супруга – 147,2 тыс. (4,9 млн и 1,3 млн соответственно в 2017 году).

Представитель ЛДПР Виталий Пашин заработал в прошлом году около 4,9 млн, супруга – 17,4 млн рублей (доходы сопоставимы с полученными в предыдущем отчетном периоде – 4,6 млн и 16,5 млн).

В декларации Анатолия Литовченко («ЕР») заявлен доход около 4,7 млн, у супруги – 159 тыс. руб. В собственности у депутата четыре земельных участка, дом, квартира и УАЗ-469Б; в аренде – квартира (на время депутатских полномочий) и лесной участок.

Андрей Барышев («ЕР») заработал в 2018 году чуть более 4 млн рублей (4,5 млн в 2017). Имеет в собственности три земельных участка, четыре квартиры (одна из них в Испании) и нежилое здание. Автомобилей или иных транспортных средств у Барышева нет, как нет и супруги.

Василий Шишкоедов («ЕР», представляет в Госдуме Челябинскую и Курганскую области) отчитался о о доходе 4,9 млн, супруга – 230 тыс. рублей. Москвичка Елена Ямпольская («ЕР», представляет в ГД РФ Челябинскую область) задекларировала 4,8 млн, ее супруг – 27,9 млн рублей (в 2017 доход семьи был почти на 11 млн больше за счет доходов супруга) В собственности у Ямпольской земельный участок, две квартиры, Land Rover Range Rover Sport; супруг депутата владеет двумя земельными участками и жилым домом, еще одной квартирой пользуется безвозмездно.

https://dostup1.ru/finance/Yuzhnouralskie-deputaty-Gosdumy-otchitalis-o-dohodah-v-2018-godu--kto-obednel-a-kto-obogatilsya_115409.html