Южноуральцы смогут увидеть первый весенний звездопад

Жители Челябинской области смогут наблюдать первый весенний звездопад с 16 по 25 апреля – пик активности метеорного потока Лириды придется на 23 апреля.

Увидеть звездопад можно будет при безоблачной погоде в восточной части неба. Лучше всего выбраться на природу, чтобы огни города не мешали рассмотреть небо.

«Ожидается, что за один час в ночном небе будут пролетать до 20 "падающих звезд". Их скорость составит 48 километров в секунду. Яркие световые треки, которые оставит после себя каждый метеор, будут видны в течение нескольких секунд», – говорится в сообщении Московского планетария.+

Каждый год во второй половине апреля Земля проходит сквозь шлейф пыли, который оставила после себя комета C/1861 G1 Тэтчер. Частицы кометной пыли, входя в атмосферу, сгорают яркими метеорами.

Название метеорного дождя – Лириды – происходит от созвездия Лиры, в котором находится радиант потока – точка на небе, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. Лира – созвездие Северного полушария. В средних широтах России оно видно круглый год.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsy-smogut-uvidet-pervyy-vesenniy-zvezdopad_115444.html