В Челябинской области создадут межрайонные онкологические центры

В Челябинске состоялось совещание под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, посвященное реализации важной составляющей нацпроекта «Здравоохранение» - федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Участники, представители всех регионов УрФО, обсудили проблемы и перспективы развития технологий ядерной медицины.

Открывая совещание, полпред Николай Цуканов акцентировал внимание на актуальности обсуждаемого вопроса: смертность от онкологии сегодня в УрФО на втором месте после болезней кровообращения. Он сообщил, что перед совещанием в сопровождении врио губернатора Алексея Текслера ознакомился с работой Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, где сформирована комплексная система оказания медицинской помощи таким больным.

- Много делается в регионе для онкологических больных: работает ПЭТ-центр, применяются новые методы для диагностики и лечения пациентов. Ядерная технология в медицине открывает новые возможности. Но для дальнейшего развития требуется совершенствование федерального законодательства, разработка норм, регламентов и иных нормативных документов. Национальные цели РФ на ближайшие 6 лет определены Указом Президента РФ. В социальной сфере они направлены, прежде всего, на обеспечение естественного роста численности населения, повышение продолжительности жизни до 78 лет. В числе главных задач национального проекта – повышение доступности медицинской помощи, снижение смертности, – отметил полпред.

На окружном совещании выступил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона отметил, что на Южном Урале сформировалась во многом уникальная онкологическая школа, которая не только объединила авторитетных практикующих врачей, но и консолидировала усилия с учеными-ядерщиками, установила прочные связи с ведущими клиническими кафедрами в стране. При этом, как подчеркнул глава региона, очень важно обеспечить в учреждениях бережное, чуткое, трепетное отношение к людям, у которых установлено онкологическое заболевание, потому что и они сами, и их близкие очень эмоционально воспринимают информацию о своем диагнозе.

- В нашем регионе довольно серьезный уровень онкозаболеваний. В то же время сложилась хорошая школа по лечению. Мы посетили онкоцентр, увидели, что это современное и высокотехнологичное учреждение. Но требуется выстроить систему — ранняя диагностика, определение последующей тактики лечения, непосредственно само лечение и учет и обязательный последующий мониторинг за состоянием пациента. Со своей стороны, хочу заверить, что будем уделять особое внимание этому вопросу. Мы сегодня обсудили и приняли решение о создании районных центров, куда можно будет обратиться пациенту и получить услугу по принципу «одного окна» - в течение нескольких недель получить верификацию возможного диагноза, – сообщил врио губернатора.

В Челябинской области по федеральной программе в течение ближайших четырех лет будут созданы 16 межрайонных амбулаторных онкологических центров (по одному на 50 тыс. – 100 тыс. населения). Шесть центров появятся на базе действующих больниц в Челябинске, два – в Магнитогорске, по одному – в Миассе, Златоусте, Аше, Троицке, Озерске, Копейске, Кыштыме и Варненском районе.

Заместитель председателя федерального ФОМС Юрий Нечепоренко в своем выступлении акцентировал внимание на том, что многие врачи УрФО в лечении онкозаболеваний до сих пор используют препараты старого поколения, хотя в реестре есть более современные лекарства, кроме того, регионы не осваивают до конца выделенные из федерального бюджета субвенции. Николай Цуканов подчеркнул, что это недопустимо и поручил ФОМС довести информацию до глав субъектов округа, а также провести необходимые проверки.

С докладами на окружном совещании выступили представители научно-исследовательских институтов, онкологи, а также министры здравоохранения регионов.

Источник: http://gubernator74.ru/

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39072/