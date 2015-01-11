Поселок отметил день рождения по-семейному тепло и радостно

12 апреля в п. Метлино состоялся торжественный вечер, посвящённый дню основания посёлка. В гости к именинникам приехал заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа Олег Костиков.

Он поздравил всех метлинцев с праздником и вручил благодарственное письмо за многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность Фариде Карымовой, учителю МБОУ СОШ №35, которая уже не первый год занимается организацией благотворительных поездок в детские дома и дома престарелых. Ее порыв поддерживают многие жители и представители бизнеса в Метлино: люди очень активно откликаются и, как говорится, гостинцы собирают всем селом.

В этот вечер в ДК «Синегорье» очень тепло встречали и гостей праздника, и самих жителей начальник отдела администрации по п. Метлино Лариса Кунакбаева и депутат Собрания депутатов Ольга Хакимова.

Чудесным подарком для метлинцев стали яркие и незабываемые выступления творческих коллективов Культурно-досугового центра и солистов Детской музыкальной школы №2. Зрители получили массу положительных эмоций.

Ольга Хакимова:

- Хочется выразить признательность всем, кто активно участвует в жизни посёлка и его судьбе, особые пожелания здоровья и долголетия – нашим ветеранам, которые стояли у истоков создания Метлино, которые бережно хранят историческую память и передают традиции молодому поколению.

Организаторы мероприятия благодарят ФГУП "ПО Маяк" за организацию перевозки коллективов КДЦ в п. Метлино.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39073/