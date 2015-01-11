Футбольный Чемпионат для дошкольников стал традицией

В Озерске в рамках программы «Школа Росатома» во второй раз прошёл муниципальный этап Чемпионата 5+. Организатором мероприятия выступило управление образования администрации Озерского городского округа.

13 апреля соревнования для дошкольников прошли одновременно в шестнадцати закрытых городах, которые принимают участие в программе «Школа Росатома»:

Димитровграде, Железногорске, Заречном, Зеленогорске, Лесном, Нововоронеже, Новоуральске, Озерске, Сарове, Северске, Снежинске, Сосновом Бору, Трехгорном и Удомле. В этот день на спортивные площадки вышли более двухсот команд.

В Озёрске в спортивном комплексе «Дельфин» для участия в чемпионате собрались четыре команды из детских садов: №15, №27, №50 и №55. На открытии Чемпионата к участникам обратилась начальник управления образования Любовь Горбунова:

– От всей души приветствую участников и организаторов Чемпионата по футболу 5+. Это муниципальное мероприятие стало доброй традицией и долгожданным праздником. Юные футболисты демонстрируют командный дух, ловкость, силу, умение бороться и побеждать, а это слагаемые любого, не только спортивного, успеха.

Первая игра закончилась со счётом 4:1, победу одержали юные футболисты детского сада №15. Во второй игре вперёд вышла команда детского сада №55, опередив команду детского сада №50 со счетом 1:2. Таким образом определилась вторая команда-финалист детского сада №55. Затем на площадку вышли команды детского сада №27 и детского сада №50. За маленьких игроков на зрительских трибунах всей душой «болели» родители. В упорной борьбе команда детского сада №27 проиграла со счетом 0:6 команде детского сада №50.

В финале встретились команды детского сада №15 и детского сада №55. Со счётом 0:2 победила команда детского сада №55.

В итоге места на чемпионате распределились следующим образом:

1 место – команда МБДОУ ЦРР ДС №55,

2 место – команда МБДОУ ЦРР ДС №15,

3 место – команда МБДОУ ДС №50.

Призерам и победителям муниципального этапа Чемпионата 5+ были вручены кубки. Все юные футболисты, участвующие в соревнованиях, были награждены медалями. Воспитанники детского сада №55 будут представлять Озерский городской округ на зональном этапе соревнований.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39091/