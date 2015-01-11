Медведь, уснувший в южноуральской «запретке», отказывается заходить в клетку-ловушку

В Снежинске проснулся медведь, который в декабре прошлого года решил организовать себе берлогу в черте города; но косолапый отказывается заходить в клетку-ловушку с приманкой.

Городские власти планировали, что как только медведь зайдет в клетку-ловушку, тут же вызовут ветеринара. Врач усыпит хищника, а потом животное отвезут в безопасное для него место и выпустят в природную среду.

«В клетку он пока не пошел. Впрочем, опыт якутских коллег говорит о том, что вероятность того, что такой осторожный и умный зверь, как медведь, пойдет в клетку, составляет не более 30%. Причем эффективность клетки характерна, в основном, в конце марта – начале апреля, пока еще не проросла трава, нет насекомых, то есть обычной кормовой базы. В это время, после пробуждения, голодный медведь как раз и может среагировать на приваду. Однако при появлении естественного корма (зелени, личинок, насекомых), которым питается животное в природе, он уже вряд ли пойдет в клетку», – говорится в сообщении городской администрации.

По данным мэрии, медведь продолжает жить в лесу, в своей естественной среде обитания. Убивать косолапого не будут, так как он не представляет реальной угрозы жизни и здоровью граждан. Специалисты надеются, что медведь сам вернется в привычную среду, а местным жителям советуют соблюдать осторожность при посещении данной территории.

https://dostup1.ru/society/Medved-usnuvshiy-v-yuzhnouralskoy-zapretke-otkazyvaetsya-zahodit-v-kletku-lovushku_115490.html