В Челябинской области похолодает до –16 градусов

В четверг, 18 апреля, в горах и низинах Челябинской области ночные температуры составят минус 11-16 градусов – в остальных территориях ожидается минус 6-11.

Днем воздух прогреется до плюс 3-8 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Отдельные порывы северо-западного ветра будут достигать 10-15 метров в секунду.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-poholodaet-do-16-gradusov_115544.html