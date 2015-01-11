На Южном Урале предложили отменить сезон весенней охоты

Исполняющий обязанности вице-губернатора Челябинской области Олег Климов предложил отменить сезон охоты на водоплавающую дичь в связи с большой вероятностью возникновения лесных пожаров – об этом он сообщил на заседании правительства.

Климов сослался на опыт других регионов, в частности, соседней Курганской области, отметив, что запрет помог сохранить численность птиц и предотвратить пожары, которые возникают из-за пребывания людей в лесу. Поручение проработать вопрос об отмене весенней охоты дано Минэкологии региона еще три года назад. И.о. вице-губернатора предложил министерству вернуться к данной работе.

По словам и.о. министра экологии Челябинской области Сергея Лихачева, сроки весенней охоты на Южном Урале уже сокращены на 10 дней. Как отметил и.о. вице-губернатора Сергей Сушков, полный запрет весенней охоты может вызвать недовольство у южноуральцев. По его словам, сроки и так сокращены до минимума.

Напомним, в Челябинской области открывается сезон охоты – в южных районах региона он начнется 20-го, в северных – 27 апреля. Бойцы Росгвардии начинают традиционные весенние рейды, в ходе которых будут проверять правила транспортировки, хранения и ношения охотничьего оружия и боеприпасов.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-predlozhili-otmenit-sezon-vesenney-ohoty_115541.html