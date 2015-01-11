Не больше трех часов. Дачников предупреждают об опасности чрезмерного увлечения огородом

Оказывается, активности в огороде могут привести к непоправимым последствиям для здоровья.

К таким выводам пришли российские специалисты, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru со ссылкой на РИА «Новости».

О внезапных опасностях в преддверии дачного сезона напоминают врачи. Так, по статистике, в начале мая в России традиционно регистрируют всплеск сердечно сосудистых заболеваний. Угрозу таят излюбленные позы огородников: например, прополка грядок, сидя на корточках или низко наклонив голову, согнув спину, могут привести к сердечному приступу, инфаркту или инсульту.

Кроме того, пострадать могут не только сердце и сосуды. Сильно страдают при такой работе позвоночник, а особенно – поясничный отдел. Это может спровоцировать серьезные заболевания: в частности, остеохондроз и радикулит.

В то же время ученые подтвердили, что дозированная, умеренная работа на даче, напротив, только позитивно сказывается на здоровье. Но нагрузку при этом рекомендуют ограничить всего тремя часами в день.

https://www.cheltv.ru/gryadki-opasny-dachnikov-predupredili-ot-chrezmernogo-uvlecheniya-ogorodom/