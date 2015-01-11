Известный боксер Сергей Ковалёв защищать титул чемпиона мира WBO будет в Челябинске

Уроженца Копейска, российского боксера-профессионала Сергея Ковалева Алексей Текслер позвал на родину защищать титул чемпиона мира по версии WBO.

Об этом исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер написал на своей страничке в Instagram.

«Он наша с вами гордость, земляк! Подумал, что не помешает встретиться. Давайте скрестим пальцы, чтобы Сергей Ковалёв свою защиту титула чемпиона мира WBO провёл в Челябинске. С ним переговорил, пригласил, он - «за», - написал врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

Сергей Ковалев родился в поселке Горняк. Он российский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжёлой весовой категории. Сергей первый и единственный россиянин, признанный боксёром года по версии журнала «Ринг». Лидер рейтинга лучших боксёров полутяжёлого веса по версии журнала Ринг (2015—2016). В 2013 году вошёл в список Гатти по версии HBO (5 самых достойных и зрелищных боксёров).

http://uralpress.ru/news/sport/izvestnyy-bokser-sergey-kovalyov-zashchishchat-titul-chempiona-mira-wbo-budet-v