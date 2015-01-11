В пятницу в Челябинской области немного потеплеет

В пятницу, 19 апреля, в Челябинской области переменная облачность, преимущественно без осадков.

В дневные часы по области – плюс 4-9 градусов. Ночью – минус 5-7 градусов. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 749 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 746 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 5 часов 42 минуты, заход - в 20 часов 6 минуты. Долгота светового дня - 14 часов 24 минуты. Луна растущая.

По народному календарю – Евтихий Тихий да Ерема Пролетный.

По дню Евтихия и Еремы (Иеремия) судили об урожае хлеба. Для этого наблюдали за погодой; хорошей приметой было отсутствие ветра. Говорили: «Если Евтихий тихий — к урожаю ранних хлебов, а когда Ерема ветром бьет — колос собьет»; «Ерема Пролетный ярится, ветром грозится — яровые сеять не годится, семян не соберешь». На Евтихия обычно зацветают яблони.

Именины в этот день: Григорий, Еремей, Иван, Мефодий, Павел, Петр, Севастьян, Яков.

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