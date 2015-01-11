Зимой-2019 на дорогах Челябинской области произошло 231 ДТП

В Управлении федеральных дорог «Южный Урал» подвели итоги зимнего содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения – за шесть месяцев подрядным организациям за оказание услуг из федерального бюджета было выплачено более 572 млн рублей, штрафные санкции за ненадлежащее оказание услуг составили свыше 4 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».+

«За этот период на подъездной сети произошло 231 ДТП. Из них 23 – по причине неудовлетворительных дорожных условий. Погибли 77 человек, по НДУ – пять человек», – сообщил заместитель начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Александр Порохонько.

Добавим, что этой зимой на М-5 четыре раза вводили временное ограничение движения в связи с погодными условиями и действиями автомобилистов. Самое крупное ограничение действовало в марте – дорога была перекрыта почти 11 часов.

https://dostup1.ru/finance/Na-Urale-v-marte-zamedlilis-tempy-rosta-tsen-na-produkty_115583.html