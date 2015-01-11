Мусор после субботников — на полигон, другого пути нет

В течение апреля в Озерском городском округе традиционно проходит весенняя уборка. В этом году по-новому решается вопрос с вывозом собранного мусора. Ситуацию комментирует первый заместитель главы Иван Сбитнев.

- Десятки лет для размещения отходов, образующихся после весенней и осенней уборки территории, был открыт местный полигон ТБО (МУП «УАТ»). По постановлению администрации, участникам субботника (физическим и юридическим лицам) пользоваться им разрешалось бесплатно, - поясняет Иван Сбитнев. - В этом году у нас нет такой законной возможности: озерский полигон не работает, а на соседний, который является межмуниципальным для Кыштымского кластера, наши полномочия не распространяются. Поэтому мы рекомендовали организаторам весенней уборки заранее позаботиться о проведении сезонного мероприятия и заключить договоры с компаниями, которые имеют лицензии на транспортировку отходов для последующей их утилизации.

Ответственность за вывоз мусора несут собственники объектов. Так, например, убирать отходы с придомовых территорий многоквартирных домов должны управляющие организации. За земельные участки, на которых расположены организации, учреждения и предприятия, отвечают их руководители. Чистота и порядок в местах общего пользования (парках, скверах, бульварах и т.д.) - забота органов местного самоуправления.

Как поясняют специалисты, отходы, собираемые на субботниках, не соответствуют определению ТКО по своему основному признаку (образующиеся в жилых помещениях). Они не учитывались при определении нормативов накопления ТКО, и их транспортировка и утилизация осуществляется по нерегулируемой цене, то есть не за счет утвержденного тарифа Регоператора, а по отдельному договору.

- Если управляющие организации смогут вывезти отходы субботников с придомовых территорий в рамках содержания общедомового имущества (дворовая территория – то же общедомовое имущество), у частных предприятий, организаций и различных СНТ и ГСК - свои бухгалтерии, то по бюджетным учреждениям и незакрепленным территориям нам придется принимать отдельные решения: проводить расчеты, изыскивать средства.

Сегодня в такой непростой ситуации, по словам Ивана Сбитнева, находятся практически все 43 муниципалитета Челябинской области - это выяснилось на недавнем аппаратном совещании у врио Губернатора Челябинской области Алексея Текслера, где обсуждалась готовность региона к весенней уборке.

- Сложившееся положение дел нас не устраивает, в вязи с этим мы продолжаем работать с Минэкологии и надеемся этим летом получить разрешение на временную эксплуатацию до 2023 года Озерского полигона ТБО. А пока зависимым от бюджетного финансирования учреждениям придется проводить уборку в округе разумно - не завышая объемы: собирать по большей части разбросанные бытовые отходы, а не растительность и опавшую листву.

Чтобы сэкономить средства, некоторые участники субботника иногда идут незаконным путем - не договариваются с перевозчиком о транспортировке груза на Кыштымский полигон ТКО за деньги, а сбрасывают собранный мусор совершенно бесплатно в каком-нибудь неположенном месте: у чужого забора, в лесном массиве, рядом с тем же «родным», закрытым полигоном.

- К сожалению, такая практика в округе существует не первый год. Что можно этому противопоставить? Для ликвидации несанкционированных свалок из бюджета округа регулярно выделяются сотни тысяч рублей, в отношении нарушителей применяются меры административного воздействия (за год мы штрафуем до 10 человек). Но меньше свалок не становится. Остается надеяться, что когда-нибудь люди поймут: все мы живем в одном доме и в нем надо поддерживать чистоту.

Также следует отметить, что складирование отходов, образующихся после субботников, в контейнеры для ТКО не допускается, а деятельность по транспортированию отходов (вне зависимости от вида перевозимого груза) подлежит обязательному лицензированию.

На фото: муниципальные экологи на регулярной основе осуществляют рейды по контролю за сбросом мусора и организацией несанкционированных свалок.

В соответствии с частью 8, 9 статьи 3 закона Челябинской области от 27.05.2010 №584-ЗО «Об административных правонарушениях» за сброс мусора и организацию несанкционированной свалки предусмотрен административный штраф до 500 000 рублей.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39117/