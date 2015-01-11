РИА Новости: Петерис Скудра станет главным тренером ХК «Трактор»

Бывший главный тренер нижегородского «Торпедо» близок к подписанию контракта с челябинским «Трактором».

Петерис Скудра, как ожидается, займет должность главного тренера «Трактора», при этом Алексей Тертышный, который сейчас работает на этом посту в статусе и. о., при любом исходе продолжит работу в челябинском хоккейном клубе, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

«Трактор» в сезоне-2018/19 вышел в плей-офф КХЛ, где в первом раунде со счетом 0-4 уступил «Автомобилисту». В начале сезона команду возглавлял Герман Титов, но по ходу турнира он покинул пост. После этого исполняющим обязанности главного тренера стал Алексей Тертышный. Скудра с 2013 по 2018 год возглавлял нижегородское «Торпедо», под его руководством команда пять раз подряд выходила в плей-офф КХЛ, но только однажды вышла во второй раунд.

В марте Скудра мог возглавить подмосковный «Витязь», однако его кандидатуру не согласовало высшее руководство клуба. По информации агентства, «Трактор» может объявить о назначении Скудры до конца недели.

http://echochel.ru/news/2019/04/18/79528/