Первые предпенсионеры воспользовались государственной программой переобучения

Новую профессию за счет государства начали осваивать россияне предпенсионного возраста, сообщают Известия. Уже 3,5 тысячи предпенсионеров воспользовались такой возможностью. Ожидалось, что проект «Старшее поколение» заработает только во втором полугодии, но чиновники смогли его ускорить.

Перечни специальностей для повышения квалификации и профессий, которым можно обучиться за государственный счет, утверждают правительства регионов, и в каждом субъекте они разные. По мнению профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александра Щербакова, предпенсионеры не проявят большого интереса к обучению, так как предложенные программы неактуальны для них. С ним согласна руководитель межрегиональной организации «Старшее поколение» Татьяна Прусова. По ее словам, большинство людей в возрасте — состоявшиеся профессионалы, их не интересует переучивание на мастера маникюра или официанта. Однако и относительно престижные профессии не изменят ситуации, так как специалист без опыта теряет в зарплате.

— сообщают Известия.

Ежегодно проходить обучение или повышать квалификацию должны не менее 75 тысяч предпенсионеров.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/pervye-predpensionery-vospolzovalis-gosudarstvennoy-programmoy-pereobucheniya/