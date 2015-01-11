Николай Цуканов предложил сократить количество городских округов и районов в Челябинской области

Полпред президента на Урале предложил внести изменения в административно-территориальное деление Челябинской области.

Предложение прозвучало на заседании совета по развитию местного самоуправления в Екатеринбурге в четверг, 18 апреля. По словам полпреда, из-за большого количества муниципалитетов в Челябинской области возникают проблемы с их участием в федеральных программах. Также он высказал мнение, что нынешнее административно-территориальное деление мешает «нормально формировать бюджет».

Николай Цуканов поручил властям региона проработать вопрос укрупнения районов и городских округов и попросил учитывать при этом мнение жителей. На данный момент в Челябинской области насчитывается 16 городских округов, 27 районов и почти 250 сельсоветов.

http://echochel.ru/news/2019/04/19/79538/